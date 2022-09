Materie prime, si contraggono i prezzi. Emergenza finita? (Di giovedì 8 settembre 2022) Il rallentamento dei prezzi delle Materie prime, sia agricole che industriali, era nell’ordine delle cose. Per quanto vadano distinte le ragioni. Sul fronte dell’agricoltura, il calo di agosto – l’indice Fao è sceso dell’1,9% – è il quinto consecutivo, a livello mensile. Questo porta a dire che si tratta di un percorso consolidato. Infatti, eccetto che per il grano, per cui la Fao prevede un calo di produzione a livello mondiale nell’anno in corso, i mercati dei cereali si stanno stabilizzando, mentre i rincari di carni e oli vegetali appaiono modesti. Lo zucchero è invece in netto calo. Dopo le speculazioni legate allo scoppio della guerra russo-ucraina, che hanno fatto da booster a un trend di crescita di tutte le filiere, iniziato con la pandemia, l’agrifood mondiale sta tornando ad assestarsi. Anche se su altri livelli rispetto a ... Leggi su formiche (Di giovedì 8 settembre 2022) Il rallentamento deidelle, sia agricole che industriali, era nell’ordine delle cose. Per quanto vadano distinte le ragioni. Sul fronte dell’agricoltura, il calo di agosto – l’indice Fao è sceso dell’1,9% – è il quinto consecutivo, a livello mensile. Questo porta a dire che si tratta di un percorso consolidato. Infatti, eccetto che per il grano, per cui la Fao prevede un calo di produzione a livello mondiale nell’anno in corso, i mercati dei cereali si stanno stabilizzando, mentre i rincari di carni e oli vegetali appaiono modesti. Lo zucchero è invece in netto calo. Dopo le speculazioni legate allo scoppio della guerra russo-ucraina, che hanno fatto da booster a un trend di crescita di tutte le filiere, iniziato con la pandemia, l’agrifood mondiale sta tornando ad assestarsi. Anche se su altri livelli rispetto a ...

LaVeritaWeb : Rallentata la catena logistica con le serrate e fatto scorta di materie prime, Pechino svaluta la moneta per inonda… - borghi_claudio : @Gian_carlo75 @BusoPaolo @ravel80262268 @JoeBlack781 Perché se la mancanza di soldi per uno stato diventa un vincol… - ClaudiaTicinese : RT @ValeriaStabile3: Maledetti!! Ci sono le cartiere di Mantova e Trevi che chiudono x i prezzi delle materie prime e si trovano i soldi x… - 7hiva : @MiuccioPrado @Gingio5 @NunziaCentanni No che non avete capito! Pensate che basta abbassare il termosifone e pagare… - francescalippi4 : L’80% delle foreste viene abbattuto per la produzione intensiva di soia, olio di palma, carne, cacao e altre materi… -