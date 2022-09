Martina Franca | Le grandi donne della storia animano le pareti del Majorana con la doppia funzionalità di inspirare le studentesse e migliorare la fruibilità acustica L’aula magna dell'IISS Majorana con i nuovi pannelli fonoassorbenti raffiguranti le grandi donne “inspiring models” per abbattere gli stereotipi e avvicinare sempre più le donne ai percorsi di studio tecnico scientifico. Grazie a “la Repubblica” per la concessione per l’utilizzazione gratuita delle immagini realizzate dall’illustratrice designer Giulia Rossi (Di giovedì 8 settembre 2022) Riceviamo e pubblichiamo Per avere una struttura efficiente e in buono stato, pronta ad accogliere numeri importanti di iscritti e a sopperire a situazioni di emergenza come quelle vissute negli ultimi due anni al Majorana è in atto un processo continuo di progettazione e adeguamento di spazi. Dopo la recente riconversione di locali mal concepiti e mai utilizzati, in aule e rispettivi servizi, dotate di digital board e arredamenti che consentono l’implementazione della metodologia didattica del Cooperative Learning che gradualmente si diffonde nel nostro istituto quest’anno con cinque classi, oggi una bella novità riguarda uno dei luoghi più importanti per la sua funzione organizzativa e simbolica, L’aula magna, lo spazio dove accogliamo il primo giorno di scuola gli studenti e i ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 8 settembre 2022) Riceviamo e pubblichiamo Per avere una struttura efficiente e in buono stato, pronta ad accogliere numeri importanti di iscritti e a sopperire a situazioni di emergenza come quelle vissute negli ultimi due anni alè in atto un processo continuo di progettazione e adeguamento di spazi. Dopo la recente riconversione di locali mal concepiti e mai utilizzati, in aule e rispettivi servizi, dotate di digital board e arredamenti che consentono l’implementazionemetodologia didattica del Cooperative Learning che gradualmente si diffonde nel nostro istituto quest’anno con cinque classi, oggi una bella novità riguarda uno dei luoghi più importanti per la sua funzione organizzativa e simbolica,, lo spazio dove accogliamo il primo giorno di scuola gli studenti e i ...

