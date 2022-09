orizzontescuola : Maraio (PSI): “Riattivare l’ascensore sociale, no alla scuola affidata alle Regioni” - MaddalenaGissi : RT @cislscuola: 8 settembre. Incontro unitario sindacati-partiti. Enzo Maraio, PSI 'La nostra vera sfida: riattivare l'ascensore sociale in… - cislscuola : 8 settembre. Incontro unitario sindacati-partiti. Enzo Maraio, PSI 'La nostra vera sfida: riattivare l'ascensore so… - GildaModena : Con: Valentina Aprea (FI), Carmela Bucalo e Paola Frassinetti (FdI), Eleonora Forenza (RC), Nicola Fratoianni (SI),… - luigiclmnt : @andcasu @PartSocialista @e_maraio @pdnetwork @PD_ROMA @psi_roma @emontino @colacchi @GloriaGalluzzi1 @Deputatipd… -

Radio Colonna

... Carmela Bucalo e Paola Frassinetti (Fratelli d'Italia), Eleonora Forenza (Rifondazione Comunista), Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana), Irene Manzi (PD), Enzo), Daniela Sbrollini (...Manuela Ghizzoni e Irene Manzi (PD), Enzo), l'on. Rossano Sasso (Lega " Salvini), la sen. Daniela Sbrollini (Italia Viva), l'on. Manuel Tuzi (M5S), Massimo Arcangeli (Unione popolare - de ... Le elezioni e Roma: Maraio (PSI), lavoreremo per Capitale europea – VIDEO "I socialisti sono qui per ricordare la tragedia del 2016 e per rinnovare gli impegni a tutela di queste zone disastrate". Con queste parole il segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio, si è presenta ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...