Maltempo, la perturbazione atlantica ‘martella’ diverse regioni. Trombe d’aria sul Garda e a Civitavecchia (Di giovedì 8 settembre 2022) Abbondantemente annunciato – come una ‘parentesi’ nell’ambito di una estate torrida che sembra non finire mai – puntuale, stamane una violenta ondata di Maltempo ha investito il Centro-Nord. Inoltre – la natura sta cambiando – la perturbazione atlantica sta ‘martellando’ diverse regioni con grandine, nubifragi, e Trombe d’aria. Maltempo, panico sul versante veronese del Lago di Garda per una violenta tromba d’aria Ciò che maggiormente impressiona in questa ‘strana’ estate, non è tanto la comparsa delle Trombe d’aria, quanto invece la loro impressionante frequenza. In particolare, come vedremo, da segnalare due episodi inquietanti. Il primo ci porta sul versante veronese del Lago di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 8 settembre 2022) Abbondantemente annunciato – come una ‘parentesi’ nell’ambito di una estate torrida che sembra non finire mai – puntuale, stamane una violenta ondata diha investito il Centro-Nord. Inoltre – la natura sta cambiando – lasta ‘martellando’con grandine, nubifragi, e, panico sul versante veronese del Lago diper una violenta trombaCiò che maggiormente impressiona in questa ‘strana’ estate, non è tanto la comparsa delle, quanto invece la loro impressionante frequenza. In particolare, come vedremo, da segnalare due episodi inquietanti. Il primo ci porta sul versante veronese del Lago di ...

italiaserait : Maltempo, la perturbazione atlantica ‘martella’ diverse regioni. Trombe d’aria sul Garda e a Civitavecchia - stop_fake_news_ : Attesi forti temporali al Centro-Nord. Ancora caldo africano al Sud: AGI - Italia divisa in due con maltempo al Nor… - bizcommunityit : Importante perturbazione in arrivo sul Veneto: scatta l'allerta arancione nel Padovano - AnsaLombardia : Maltempo: temporali abbattono alberi, automobilista in coma. Violenta perturbazione la scorsa notte a Milano e in p… - occhio_notizie : Una nuova perturbazione in arrivo in #Campania -