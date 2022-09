“Mai visto un povero creare lavoro”: le parole di Flavio Briatore infiammano il web (Di giovedì 8 settembre 2022) Flavio Briatore, 72 anni, è tornato a parlare della condizione sociale dei ricchi difendendo la sua posizione in quanto investitore. Le sue parole, però, hanno infiammato il web. Con un post pubblicato sul suo account Instagram Flavio Briatore ha condiviso un estratto di un’intervista a Mediaweb Channel. “Non hanno capito che chi crea ricchezza sono le aziende, gli investimenti. Non ho mai visto un povero creare un posto di lavoro“, dichiara Briatore nel video. Briatore continua parlando di “rabbia sociale”: “Invece di ringraziarti, rompono anche il c… Il paese vero è questo qui, c’è una rabbia sociale enorme“, dice Briatore, che puntualizza che i ricchi “non vanno in barca ai ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 8 settembre 2022), 72 anni, è tornato a parlare della condizione sociale dei ricchi difendendo la sua posizione in quanto investitore. Le sue, però, hanno infiammato il web. Con un post pubblicato sul suo account Instagramha condiviso un estratto di un’intervista a Mediaweb Channel. “Non hanno capito che chi crea ricchezza sono le aziende, gli investimenti. Non ho maiunun posto di“, dichiaranel video.continua parlando di “rabbia sociale”: “Invece di ringraziarti, rompono anche il c… Il paese vero è questo qui, c’è una rabbia sociale enorme“, dice, che puntualizza che i ricchi “non vanno in barca ai ...

