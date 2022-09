“Mai scherzare con le stelle!” stasera su Rai 1: tutte le curiosità sul film (Di giovedì 8 settembre 2022) Andrà in onda questa sera, giovedì 8 settembre, su Rai 1 il film “Mai scherzare con le stelle!”. La pellicola fa parte di un ciclo di film, in onda su Rai 1 dal 2014, chiamati “Purché finisca bene”. Ogni film è però un episodio a sé stante che ripercorre, con i toni leggeri della commedia all’italiana, i disagi e le difficoltà dell’Italia di oggi. Si tratta di un racconto leggero, adatto a tutta la famiglia, della durata di 100 minuti. È possibile vedere “Mai scherzare con le stelle!” anche in streaming su Raiplay. “Mai scherzare con le stelle!”: trama Il protagonista del racconto è l’ingegnere Alfredo. Lui sta progettando un robot per intercettare i gusti e i desideri dell’uomo. Tuttavia, a un certo punto, nella sua vita entra a ... Leggi su tvzap (Di giovedì 8 settembre 2022) Andrà in onda questa sera, giovedì 8 settembre, su Rai 1 il“Maicon le”. La pellicola fa parte di un ciclo di, in onda su Rai 1 dal 2014, chiamati “Purché finisca bene”. Ogniè però un episodio a sé stante che ripercorre, con i toni leggeri della commedia all’italiana, i disagi e le difficoltà dell’Italia di oggi. Si tratta di un racconto leggero, adatto a tutta la famiglia, della durata di 100 minuti. È possibile vedere “Maicon le” anche in streaming su Raiplay. “Maicon le”: trama Il protagonista del racconto è l’ingegnere Alfredo. Lui sta progettando un robot per intercettare i gusti e i desideri dell’uomo. Tuttavia, a un certo punto, nella sua vita entra a ...

Le_Paginedi : RT @Ariachetira: ?????? @GiuseppeConteIT: 'non ho fatto errori di gioventù. Ho presentato un documento serio a #Draghi. Se ne poteva discuter… - denisa_rue : RT @Ariachetira: ?????? @GiuseppeConteIT: 'non ho fatto errori di gioventù. Ho presentato un documento serio a #Draghi. Se ne poteva discuter… - Ariachetira : ?????? @GiuseppeConteIT: 'non ho fatto errori di gioventù. Ho presentato un documento serio a #Draghi. Se ne poteva d… - Giornaleditalia : Purché finisca bene - Mai scherzare con le stelle!, trama, cast, location, storia vera - ecostanzi4 : RT @Figanghi: Sul Twitter si può ridere e scherzare su tutto e con tutti mai mai giocare con i sentimenti delle persone perché è veramente… -