**M5S: saggio 'Polvere di Stelle', 'Di Maio cercò aiuto Grillo per evitare scissione'** (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. (Adnkronos) - Beppe Grillo e Luigi Di Maio si sono confrontati telefonicamente prima della scissione a giugno che ha segnato la storia del M5S. Il leader di Impegno civico ha tentato di convincere il garante stellato a intervenire sulla gestione contiana del Movimento. Grillo -secondo quanto rivela il saggio 'Polvere di Stelle' del giornalista del Corriere della Sera Emanuele Buzzi, in libreria da domani ed edito da Solferino- si sarebbe rifiutato, ricordando a Di Maio di aver contribuito alla scelta del leader. Ne sarebbe scaturito un confronto tra i due dai toni accesi, con riferimenti anche alla storia personale del garante e del ministro degli Esteri. Dopo la chiusura della telefonata, le speranze di evitare la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. (Adnkronos) - Beppee Luigi Disi sono confrontati telefonicamente prima dellaa giugno che ha segnato la storia del M5S. Il leader di Impegno civico ha tentato di convincere il garante stellato a intervenire sulla gestione contiana del Movimento.-secondo quanto rivela ildi' del giornalista del Corriere della Sera Emanuele Buzzi, in libreria da domani ed edito da Solferino- si sarebbe rifiutato, ricordando a Didi aver contribuito alla scelta del leader. Ne sarebbe scaturito un confronto tra i due dai toni accesi, con riferimenti anche alla storia personale del garante e del ministro degli Esteri. Dopo la chiusura della telefonata, le speranze dila ...

