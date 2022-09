**M5S: esce 'Polvere di Stelle', nel 2018 Grillo pronto a togliere simbolo** (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. (Adnkronos) - Beppe Grillo durante la campagna elettorale per le Politiche del 2018 – vinta poi dal Movimento – avrebbe avuto dubbi sull'utilizzo del simbolo da parte dei Cinque Stelle, al punto che si parla di una lettera di diffida del garante ai pentastellati. A sbloccare la situazione dopo 72 ore in cui la campagna elettorale M5S rimane nel limbo – secondo quanto rivela il saggio 'Polvere di Stelle' del giornalista del Corriere della Sera Emanuele Buzzi, in libreria da domani ed edito da Solferino - un blitz a Marina di Bibbona (dove Grillo ha una casa) di quattro big 5 Stelle (Luigi Di Maio, Davide Casaleggio, Alfonso Bonafede e Pietro Dettori) per convincere il fondatore a tornare sui suoi passi. Alla fine il garante -secondo la ricostruzione di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Roma, 8 set. (Adnkronos) - Beppedurante la campagna elettorale per le Politiche del– vinta poi dal Movimento – avrebbe avuto dubbi sull'utilizzo del simbolo da parte dei Cinque, al punto che si parla di una lettera di diffida del garante ai pentastellati. A sbloccare la situazione dopo 72 ore in cui la campagna elettorale M5S rimane nel limbo – secondo quanto rivela il saggio 'di' del giornalista del Corriere della Sera Emanuele Buzzi, in libreria da domani ed edito da Solferino - un blitz a Marina di Bibbona (doveha una casa) di quattro big 5(Luigi Di Maio, Davide Casaleggio, Alfonso Bonafede e Pietro Dettori) per convincere il fondatore a tornare sui suoi passi. Alla fine il garante -secondo la ricostruzione di ...

stefaniaespos19 : @dambrosioandrea @SkyTG24 @you_trend Dipende è un'insulto a chi vota #M5S esce = populista! E non mi sembra il massimo della correttezza - drndbl : RT @BibMarino2: @lucianoghelfi Il reddito di cittadinanza si può abolire senza nessuna guerra civile, bastano dei provvedimenti ponte mentr… - BibMarino2 : @lucianoghelfi Il reddito di cittadinanza si può abolire senza nessuna guerra civile, bastano dei provvedimenti pon… - Ordavelliss : RT @ultimora_pol: #ComunaliLatina In seguito alle elezioni supplettive in 22 sezioni di Latina il #M5S, che nel 2021 aveva eletto un consig… - Francesco_Rizz_ : RT @ultimora_pol: #ComunaliLatina In seguito alle elezioni supplettive in 22 sezioni di Latina il #M5S, che nel 2021 aveva eletto un consig… -