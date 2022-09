L'ultima follia di Conte è evocare la guerra civile contro Meloni: M5S alla deriva (Di giovedì 8 settembre 2022) L'ultima frontiera della resistibile escalation di Giuseppe Conte è la guerra civile. Non è uno scherzo: l'avvocato del popolo, forse ignaro che le parole spesso diventano pietre e sono micce in grado di appiccare incendi imprevisti, sta portando l'originario estremismo grillino addirittura oltre il mantra originario dei «vaffa» per archiviare definitivamente la stagione istituzionale - di cui era peraltro stato l'interprete principale- ed alzare lo scontro a livelli incompatibili con una campagna elettorale da Paese normale. Accaparrandosi la bandiera della difesa dei poveri, Conte in realtà sta facendo uno spregiudicato calcolo elettoralistico, e mettendo nel mirino Giorgia Meloni che vuol giustamente ridimensionare il reddito di cittadinanza, cavalca in realtà i ... Leggi su iltempo (Di giovedì 8 settembre 2022) L'frontiera della resistibile escalation di Giuseppeè la. Non è uno scherzo: l'avvocato del popolo, forse ignaro che le parole spesso diventano pietre e sono micce in grado di appiccare incendi imprevisti, sta portando l'originario estremismo grillino addirittura oltre il mantra originario dei «vaffa» per archiviare definitivamente la stagione istituzionale - di cui era peraltro stato l'interprete principale- ed alzare lo sa livelli incompatibili con una campagna elettorale da Paese normale. Accaparrandosi la bandiera della difesa dei poveri,in realtà sta facendo uno spregiudicato calcolo elettoralistico, e mettendo nel mirino Giorgiache vuol giustamente ridimensionare il reddito di cittadinanza, cavalca in realtà i ...

