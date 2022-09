Ludogorets-Roma oggi: orario Europa League 8 settembre, programma, probabili formazioni, streaming (Di giovedì 8 settembre 2022) Ludogorets-Roma oggi: inizia dalla Bulgaria il percorso dei giallorossi nell’Europa League 2022-2023, con la prima giornata della fase a gironi della seconda competizione calcistica continentale per club, all’interno del Gruppo C, che comprende anche il Betis e l’HJK. La banda di Mourinho, dopo il 4-0 patito alla Dacia Arena di Udine contro l’Udinese, vuole rifarsi. E quale migliore occasione di una notte europea: chi la spunterà fra i capitolini e i padroni di casa? La parola al campo. Di seguito, il programma dettagliato, le probabili formazioni e come seguire in tv e streaming la sfida di Europa League tra Roma e Ludogorets. Europa ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022): inizia dalla Bulgaria il percorso dei giallorossi nell’2022-2023, con la prima giornata della fase a gironi della seconda competizione calcistica continentale per club, all’interno del Gruppo C, che comprende anche il Betis e l’HJK. La banda di Mourinho, dopo il 4-0 patito alla Dacia Arena di Udine contro l’Udinese, vuole rifarsi. E quale migliore occasione di una notte europea: chi la spunterà fra i capitolini e i padroni di casa? La parola al campo. Di seguito, ildettagliato, lee come seguire in tv ela sfida ditra...

OfficialASRoma : ???? LIVE: La conferenza stampa di José Mourinho e Mile Svilar in vista di Ludogorets-Roma - S1Tv : Mourinho “Il Ludogorets troverà una Roma arrabbiata” - Arojas15260108 : RT @OfficialASRoma: ???? LIVE: La conferenza stampa di José Mourinho e Mile Svilar in vista di Ludogorets-Roma - LALAZIOMIA : Europa League, la Lazio vuole la prima vittoria contro il Feyenoord. Belotti guida la Roma: il gol con il Ludogoret… - ASRomaIE : RT @OfficialASRoma: ???? LIVE: La conferenza stampa di José Mourinho e Mile Svilar in vista di Ludogorets-Roma -