Ludogorets -Roma, le probabili formazioni del match (Di giovedì 8 settembre 2022) Torna l‘Europa League ed il primo avversario della Roma è il Ludogorets, formazione bulgara che negli ultimi anni ha frequentato spesso gli scenari europei. I capitolini arrivano dalla pesante sconfitta in campionato contro l’Udinese e dovranno riscattarsi, mentre il Ludogorets è reduce dal sontuoso successo per 6-0 con l’Hebar. Questa sera sarà la prima volta in assoluto face to face per le due formazioni, che non si sono mai incrociate prima in competizioni ufficiali. QUI Roma Mourinho non può fare troppo turn over considerando anche i diversi infortunati. In porta dovrebbe giocare Svilar, mentre nella difesa a tre dovrebbero agire Smalling, Ibanez e Mancini. In mezzo al campo confermato il duo Cristante–Matic, con Zalewski e Celik esterni di fascia. Davanti Dybala e Pellegrini sulla trequarti con ... Leggi su zon (Di giovedì 8 settembre 2022) Torna l‘Europa League ed il primo avversario dellaè il, formazione bulgara che negli ultimi anni ha frequentato spesso gli scenari europei. I capitolini arrivano dalla pesante sconfitta in campionato contro l’Udinese e dovranno riscattarsi, mentre ilè reduce dal sontuoso successo per 6-0 con l’Hebar. Questa sera sarà la prima volta in assoluto face to face per le due, che non si sono mai incrociate prima in competizioni ufficiali. QUIMourinho non può fare troppo turn over considerando anche i diversi infortunati. In porta dovrebbe giocare Svilar, mentre nella difesa a tre dovrebbero agire Smalling, Ibanez e Mancini. In mezzo al campo confermato il duo Cristante–Matic, con Zalewski e Celik esterni di fascia. Davanti Dybala e Pellegrini sulla trequarti con ...

