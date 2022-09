Ludogorets - Roma, le pagelle: Dybala ci prova, 6; rimandato Belotti, 5 (Di giovedì 8 settembre 2022) Un paio di parate normali su Pellegrini, poi quando sta per capitolare lo salva Verdon sulla linea. Non perderti le Newsletter di Gazzetta provaLE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 8 settembre 2022) Un paio di parate normali su Pellegrini, poi quando sta per capitolare lo salva Verdon sulla linea. Non perderti le Newsletter di GazzettaLE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

OfficialASRoma : ???? LIVE: La conferenza stampa di José Mourinho e Mile Svilar in vista di Ludogorets-Roma - DiMarzio : #UEL I Le parole di José #Mourinho dopo la sconfitta della #ASRoma contro il #Ludogorets - DiMarzio : #UEL | @OfficialASRoma, le probabili scelte di #Mourinho per il #Ludogorets - CorSport : La #Roma perde contro il #Ludogorets e i social si scatenano ?? - FedTurris2 : Sono uscito dalla terapia intensiva ma ho visto Emil entrare in rianimazione dopo che la Fiorentina e la Roma sono… -