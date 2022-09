Liz Truss non ha detto che non importa se «moriranno milioni di cittadini» nel caso di uso di armi nucleari

Leggi su facta.news

(Di giovedì 8 settembre 2022) Il 6 settembre 2022 è stata pubblicato su Twitter lo screenshot di un messaggio su Telegram in cui si vede una foto di Liz, la nuova prima ministra del Regno Unito, accompagnata da un commento. Nel testo si legge cheavrebbe recentemente affermato che se la situazione le «richiederà di premere il pulsante nucleare» lei sarebbe pronta a farlo immediatamente. Inoltre, secondo il testo riportato nella foto in analisi,avrebbe aggiunto che «nonchedi, per me la cosa principale è la democrazia e i nostri ideali. I leader occidentali, per come la vediamo, sono pronti per una guerra nucleare e competono per vedere chi sarà il primo a ricevere l’onore di premere il pulsante». Si tratta di una notizia falsa. Vediamo ...