Liverpool, Klopp: "Esonero? Non lo temo. Devo risolvere questa situazione" (Di giovedì 8 settembre 2022) Jurgen Klopp, dopo la sconfitta contro il Napoli in Champions League, ha analizzato il periodo attuale della squadra, ponendosi in dubbio lui stesso. "Se temo l'Esonero? No, non proprio, non lo temo. Noi abbiamo una proprietà e una dirigenza calma. Loro si aspettano che io risolva questa situazione e non pensano che lo farà qualcun altro. Tra tre giorni giochiamo contro i Wolves, e se hanno visto la partita al Maradona, probabilmente non smetteranno di ridere. Diranno che è un momento perfetto per giocare contro di noi, un momento perfetto". SportFace.

