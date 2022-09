LIVE Tiro a volo, Europei 2022 in DIRETTA: Cainero e Bartolomei a 65/75, c’è Diana Bacosi. Ricominciano anche gli uomini (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.24 Intanto hanno iniziato a sparare, per quanto riguarda la terza serie, anche i primi tiratori uomini. 12.22 C’è Diana Bacosi in pedana. L’Umbra è già a quota 9. 12.19 Totale Martina Bartolomei dopo tre serie: 65/75, frutto di 23-21-21. 12.17 Totale Chiara Cainero dopo tre serie: 65/75, frutto di 22-19-24. 12.14 Martina Bartolomei chiude con un 21/25. 12.09 In dirittura d’arrivo anche la terza serie di Martina Bartolomei. 12.06 Torniamo alle donne. Cainero si riscatta con un bel 24/25. 12.02 Gli uomini hanno concluso tutti la loro seconda serie di Tiro. 11.57 Stanno già sparando Chiara ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.24 Intanto hanno iniziato a sparare, per quanto riguarda la terza serie,i primi tiratori. 12.22 C’èin pedana. L’Umbra è già a quota 9. 12.19 Totale Martinadopo tre serie: 65/75, frutto di 23-21-21. 12.17 Totale Chiaradopo tre serie: 65/75, frutto di 22-19-24. 12.14 Martinachiude con un 21/25. 12.09 In dirittura d’arrivola terza serie di Martina. 12.06 Torniamo alle donne.si riscatta con un bel 24/25. 12.02 Glihanno concluso tutti la loro seconda serie di. 11.57 Stanno già sparando Chiara ...

