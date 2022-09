LIVE Italia-Croazia pallanuoto, Europei 2022 in DIRETTA: il Settebello vuole ammutolire la bolgia di Spalato (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della sfida – Il programma completo della giornata Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Croazia, valida per la seconda semifinale degli Europei 2022 di pallanuoto maschile: alle ore 20.30 a Spalato sarà la selezione padrona di casa l’odierna avversaria del Settebello. Chi vince oggi si qualifica alla finalissima in programma sabato 10 settembre. Oggi la formazione di Sandro Campagna sarà composta da dodici (e non tredici) dei quindici convocati: Jacopo Alesiani, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce, Francesco Condemi, Nicholas Presciutti, Francesco Di Fulvio, Luca Damonte, Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Lorenzo ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma della sfida – Il programma completo della giornata Buonasera e benvenuti allatestuale della sfida tra, valida per la seconda semifinale deglidimaschile: alle ore 20.30 asarà la selezione padrona di casa l’odierna avversaria del. Chi vince oggi si qualifica alla finalissima in programma sabato 10 settembre. Oggi la formazione di Sandro Campagna sarà composta da dodici (e non tredici) dei quindici convocati: Jacopo Alesiani, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce, Francesco Condemi, Nicholas Presciutti, Francesco Di Fulvio, Luca Damonte, Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Lorenzo ...

