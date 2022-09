LIVE Atletica, Finale Diamond League 2022 in DIRETTA: Vallortigara non incanta e chiude quinta, miglior prestazione mondiale dell’anno per Paulino! (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:20 Ottima prestazione di Kirani James, che vince i 400m in 44.26. Secondo Bryce Deadmon (44.47), terzo Vernon Norwood (44.66). 19:18 Tutto pronto per i 400m maschili! 19:17 Seconda e terza posizione per Fiordaliza Cofil (49.93) e Sada Williams (49.98)! Gara di altissimo LIVEllo. 19:15 CHE prestazione DI MARILEIDY Paulino! La domenicana vince i 400m con un enorme 48.99, record personale, record nazionale e miglior prestazione mondiale dell’anno! 19:13 VINCE YULIMAR ROJAS! La venezuelana vince grazie al 15.28m fatto al terzo tentativo, seconda posizione per Bekh-Romanchuk (14.96m), terza per Shanieka Rocketts (14.85m). 19:10 Tori Franklin si migliora ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:20 Ottimadi Kirani James, che vince i 400m in 44.26. Secondo Bryce Deadmon (44.47), terzo Vernon Norwood (44.66). 19:18 Tutto pronto per i 400m maschili! 19:17 Seconda e terza posizione per Fiordaliza Cofil (49.93) e Sada Williams (49.98)! Gara di altissimollo. 19:15 CHEDI MARILEIDYLa domenicana vince i 400m con un enorme 48.99, record personale, record nazionale e! 19:13 VINCE YULIMAR ROJAS! La venezuelana vince grazie al 15.28m fatto al terzo tentativo, seconda posizione per Bekh-Romanchuk (14.96m), terza per Shanieka Rocketts (14.85m). 19:10 Tori Franklin sia ...

