LIVE Atletica, Finale Diamond League 2022 in DIRETTA: Vallortigara non brillante chiude quinta, miglior prestazione mondiale dell'anno per Paulino! (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.53 Al via i 110 ostacoli maschili, questi gli atleti al via: 1 CZYKIER Damian POL 10 AUG 1992 13.25 13.25 15 5 7 2 KWAOU-MATHEY Just FRA 4 DEC 1999 13.27 13.27 7 10 15 3 MARTÍNEZ Asier ESP 22 APR 2000 13.14 13.14 15 4 5 4 CUNNINGHAM Trey USA 26 AUG 1998 13.00 13.00 14 7 3 5 PARCHMENT Hansle JAM 17 JUN 1990 12.94 13.08 19 1 4 6 HOLLOWAY Grant USA 19 NOV 1997 12.81 12.99 14 6 1 7 BROADBELL Rasheed JAM 13 AUG 2000 12.99 12.99 8 8 6 8 PEREIRA Rafael BRA 8 APR 1997 13.17 13.17 17 2 8 9 JOSEPH Jason SUI 11 OCT 1998 13.12 13.25 5 15 20 19.50 Comincia il salto con l'asta dalla prima quota di 5.42: Armand Duplantis entrerà più tardi. 19.47 Vince l'etiope Getachew con il tempo di 9:03.57, grande sprint Finale davanti a Yavi. 19.44 6:08.31 il tempo ai due chilometri: mancano 500 metri.

