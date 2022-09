LIVE Atletica, Finale Diamond League 2022 in DIRETTA: Vallortigara non brilla nell’alto, super Ingebrigtsen nei 1500 (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.30 Dendy in testa al salto in lungo maschile: 8.08. 20.27 10.65 per Fraser-Pryce che eguaglia il record del meeting. Anticipate Jackson e Ta Lou. 20.25 Falsa partenza per Morrison che viene squalificata. 20.24 Questa la startlist dei 100 metri al femminile: 1 MORRISON Natasha JAM 17 NOV 1992 10.87 11.06 6 10 17 2 RICHARDSON Sha’Carri USA 25 MAR 2000 10.72 10.85 11 9 16 3 HOBBS Aleia USA 24 FEB 1996 10.81 10.81 18 4 5 4 JACKSON Shericka JAM 16 JUL 1994 10.71 10.71 35 1 3 5 FRASER-PRYCE Shelly-Ann JAM 27 DEC 1986 10.60 10.62 23 3 1 6 TA LOU Marie-Josée CIV 18 NOV 1988 10.72 10.72 34 2 7 7 TERRY Twanisha USA 24 JAN 1999 10.82 10.82 12 8 9 8 NEITA Daryll GBR 29 AUG 1996 10.90 10.90 16 6 8 20.23 Vuleta in testa nel lungo femminile con un salto da 6.97. 20.22 Anche Guttormsen passa i 5.72 al secondo ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.30 Dendy in testa al salto in lungo maschile: 8.08. 20.27 10.65 per Fraser-Pryce che eguaglia il record del meeting. Anticipate Jackson e Ta Lou. 20.25 Falsa partenza per Morrison che viene squalificata. 20.24 Questa la startlist dei 100 metri al femminile: 1 MORRISON Natasha JAM 17 NOV 1992 10.87 11.06 6 10 17 2 RICHARDSON Sha’Carri USA 25 MAR 2000 10.72 10.85 11 9 16 3 HOBBS Aleia USA 24 FEB 1996 10.81 10.81 18 4 5 4 JACKSON Shericka JAM 16 JUL 1994 10.71 10.71 35 1 3 5 FRASER-PRYCE Shelly-Ann JAM 27 DEC 1986 10.60 10.62 23 3 1 6 TA LOU Marie-Josée CIV 18 NOV 1988 10.72 10.72 34 2 7 7 TERRY Twanisha USA 24 JAN 1999 10.82 10.82 12 8 9 8 NEITA Daryll GBR 29 AUG 1996 10.90 10.90 16 6 8 20.23 Vuleta in testa nel lungo femminile con un salto da 6.97. 20.22 Anche Guttormsen passa i 5.72 al secondo ...

