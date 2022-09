LIVE Atletica, Finale Diamond League 2022 in DIRETTA: ultimi Desalu, Folorunso e Bellò, Duplantis si ferma a 6.07. Delude Vallortigara (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.58 La nostra DIRETTA LIVE della seconda ed ultima giornata delle finali di Diamond League di Zurigo finisce qui. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti! 21.57 Una giornata di magra per l’Italia: Elena Vallortigara non ha brillato nel salto in alto, arrivando quinta saltando solo 1.91. Ultime Folorunso e Bellò rispettivamente nei 400 ostacoli e 800 metri. Desalu non è andato oltre l’ottavo posto nei 200 metri. 21.54 Noah Lyles!! 19.52 e record del meeting! Sottotono De Grasse che è sesto, ultimo posto per Desalu che fa 20.79. 21.52 COMINCIA LA GARA! 21.48 Manca una sola gara all’appello in questa serata: i 200 metri maschili. Questi gli atleti al ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.58 La nostradella seconda ed ultima giornata delle finali didi Zurigo finisce qui. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti! 21.57 Una giornata di magra per l’Italia: Elenanon ha brillato nel salto in alto, arrivando quinta saltando solo 1.91. Ultimerispettivamente nei 400 ostacoli e 800 metri.non è andato oltre l’ottavo posto nei 200 metri. 21.54 Noah Lyles!! 19.52 e record del meeting! Sottotono De Grasse che è sesto, ultimo posto perche fa 20.79. 21.52 COMINCIA LA GARA! 21.48 Manca una sola gara all’appello in questa serata: i 200 metri maschili. Questi gli atleti al ...

