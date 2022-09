LIVE Atletica, Finale Diamond League 2022 in DIRETTA: ultime Folorunso e Bellò, fra poco Desalu (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.22 Vince Moraa con il tempo di 1:57.63 davanti a Goule. 2:00.24 per Elena Bellò che è schiantata negli ultimi metri. 21.20 Moraa prova a scappare ai 500 metri. 21.18 C’è Elena Bellò negli 800 metri femminili, queste le atlete che prenderanno parte a questa prova: 1 1 HORVAT Anita SLO 7 SEP 1996 1:58.96 1:58.96 6 13 14 2 2 NAKAAYI Halimah UGA 16 OCT 1994 1:58.03 1:58.68 13 7 10 3 3 GOULE Natoya JAM 30 MAR 1991 1:56.15 1:56.98 17 4 2 4 4 HURTA Sage USA 23 JUN 1998 1:57.85 1:57.85 20 2 11 5 5 MORAA Mary KEN 15 JUN 2000 1:56.71 1:56.71 13 6 3 6-1 6 LAMOTE Rénelle FRA 26 DEC 1993 1:57.84 1:57.84 20 3 76-2 7 Bellò Elena ITA 18 JAN 1997 1:58.97 1:58.97 11 8 15 7 8 HODGKINSON Keely GBR 3 MAR 2002 1:55.88 1:56.38 31 1 1 8-1 9 HOFFMANN Lore SUI 25 JUL 1996 1:58.50 ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.22 Vince Moraa con il tempo di 1:57.63 davanti a Goule. 2:00.24 per Elenache è schiantata negli ultimi metri. 21.20 Moraa prova a scappare ai 500 metri. 21.18 C’è Elenanegli 800 metri femminili, queste le atlete che prenderanno parte a questa prova: 1 1 HORVAT Anita SLO 7 SEP 1996 1:58.96 1:58.96 6 13 14 2 2 NAKAAYI Halimah UGA 16 OCT 1994 1:58.03 1:58.68 13 7 10 3 3 GOULE Natoya JAM 30 MAR 1991 1:56.15 1:56.98 17 4 2 4 4 HURTA Sage USA 23 JUN 1998 1:57.85 1:57.85 20 2 11 5 5 MORAA Mary KEN 15 JUN 2000 1:56.71 1:56.71 13 6 3 6-1 6 LAMOTE Rénelle FRA 26 DEC 1993 1:57.84 1:57.84 20 3 76-2 7Elena ITA 18 JAN 1997 1:58.97 1:58.97 11 8 15 7 8 HODGKINSON Keely GBR 3 MAR 2002 1:55.88 1:56.38 31 1 1 8-1 9 HOFFMANN Lore SUI 25 JUL 1996 1:58.50 ...

zazoomblog : LIVE Atletica Finale Diamond League 2022 in DIRETTA: Vallortigara non brilla nell’alto ora Duplantis nell’asta -… - zazoomblog : LIVE Atletica Finale Diamond League 2022 in DIRETTA: Vallortigara non brillante chiude quinta miglior prestazione m… - RSIsport : ???????? Oggi in diretta alla RSI: ?????? Atletica, Weltklasse 19h00 Secondo giorno - zazoomblog : LIVE Atletica Finale Diamond League 2022 in DIRETTA: day-2 Italia con Vallortigara Folorunso Desalu e Bellò -… -