LIVE Atletica, Finale Diamond League 2022 in DIRETTA: ultime Folorunso e Bellò, fra poco Desalu. Duplantis assalta il record del mondo (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.41 DuplantisSSS!!! Passa 6.07!! Il fuoriclasse svedese vola! 21.40 Grandissimo salto di Tentoglou che arriva a 8.42 e vince il diamante nel salto in lungo. 21.38 Primo errore per Duplantis a 6.07. 21.37 Winger vince il giavellotto femminile con 64.98. 21.36 Finale davvero sontuoso di Korir che ha sverniciato Arop. Il canadese ha perso il passo. 21.34 KORIR CHE TEMPO!! 1:43.26!! Il keniota anticipa un grande Arop! Miglior tempo stagionale mondiale per Korir. 21.32 800 metri maschili, questi gli atleti al via: 1 1 HOPPEL Bryce USA 5 SEP 1997 1:43.23 1:44.60 10 8 9 2 2 KRAMER Andreas SWE 13 APR 1997 1:44.47 1:44.59 7 14 12 3 3 KISASY Wyclife Kinyamal KEN 2 JUL 1997 1:43.12 1:43.54 11 7 17 4 4 ROBERT Benjamin FRA 4 JAN 1998 1:43.75 1:43.75 22 2 5 5 5 WIGHTMAN ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.41SSS!!! Passa 6.07!! Il fuoriclasse svedese vola! 21.40 Grandissimo salto di Tentoglou che arriva a 8.42 e vince il diamante nel salto in lungo. 21.38 Primo errore pera 6.07. 21.37 Winger vince il giavellotto femminile con 64.98. 21.36davvero sontuoso di Korir che ha sverniciato Arop. Il canadese ha perso il passo. 21.34 KORIR CHE TEMPO!! 1:43.26!! Il keniota anticipa un grande Arop! Miglior tempo stagionale mondiale per Korir. 21.32 800 metri maschili, questi gli atleti al via: 1 1 HOPPEL Bryce USA 5 SEP 1997 1:43.23 1:44.60 10 8 9 2 2 KRAMER Andreas SWE 13 APR 1997 1:44.47 1:44.59 7 14 12 3 3 KISASY Wyclife Kinyamal KEN 2 JUL 1997 1:43.12 1:43.54 11 7 17 4 4 ROBERT Benjamin FRA 4 JAN 1998 1:43.75 1:43.75 22 2 5 5 5 WIGHTMAN ...

