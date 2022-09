LIVE Atletica, Finale Diamond League 2022 in DIRETTA: ultime Folorunso e Bellò, Duplantis si ferma a 6.07. Fra poco Desalu (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.52 COMINCIA LA GARA! 21.48 Manca una sola gara all’appello in questa serata: i 200 metri maschili. Questi gli atleti al via fra cui il nostro Fausto Desalu: 1 Desalu Eseosa Fostine ITA 19 FEB 1994 20.13 20.46 10 9 23 2 BROWN Aaron CAN 27 MAY 1992 19.95 20.03 14 6 8 3 RICHARDS Jereem TTO 13 JAN 1994 19.80 19.80 17 4 6 4 OGANDO Alexander DOM 3 MAY 2000 19.91 19.91 24 2 5 5 KNIGHTON Erriyon USA 29 JAN 2004 19.49 19.49 18 3 3 6 LYLES Noah USA 18 JUL 1997 19.31 19.31 24 1 1 7 BEDNAREK Kenneth USA 14 OCT 1998 19.68 19.77 8 10 2 8 de GRASSE Andre CAN 10 NOV 1994 19.62 20.38 10 8 12 21.45 Shericka Jackson pigliatutto! Dopo il secondo posto nei 100 metri, la giamaicana vince per distacco i 200 con il tempo di 21.80. 21.44 Si ferma Armand Duplantis! ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.52 COMINCIA LA GARA! 21.48 Manca una sola gara all’appello in questa serata: i 200 metri maschili. Questi gli atleti al via fra cui il nostro Fausto: 1Eseosa Fostine ITA 19 FEB 1994 20.13 20.46 10 9 23 2 BROWN Aaron CAN 27 MAY 1992 19.95 20.03 14 6 8 3 RICHARDS Jereem TTO 13 JAN 1994 19.80 19.80 17 4 6 4 OGANDO Alexander DOM 3 MAY 2000 19.91 19.91 24 2 5 5 KNIGHTON Erriyon USA 29 JAN 2004 19.49 19.49 18 3 3 6 LYLES Noah USA 18 JUL 1997 19.31 19.31 24 1 1 7 BEDNAREK Kenneth USA 14 OCT 1998 19.68 19.77 8 10 2 8 de GRASSE Andre CAN 10 NOV 1994 19.62 20.38 10 8 12 21.45 Shericka Jackson pigliatutto! Dopo il secondo posto nei 100 metri, la giamaicana vince per distacco i 200 con il tempo di 21.80. 21.44 SiArmand! ...

