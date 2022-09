LIVE Atletica, Finale Diamond League 2022 in DIRETTA: ultima Folorunso nei 400 ostacoli di Bol, Bromell vince i 100 in 9.94 (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.03 53.03 per Femke Bol che vince in scioltezza. ultima Ayomide Folorunso con il crono di 55.86. 21.01 Winger in testa al giavellotto femminile con un lancio da 63.81. 20.59 Al via i 400 ostacoli femminili con Femke Bol grandissima favorita: 1 Folorunso Ayomide ITA 17 OCT 1996 54.34 54.34 10 10 12 2 RYZHYKOVA Anna UKR 24 NOV 1989 52.96 54.25 34 1 6 3 WOODRUFF Gianna PAN 18 NOV 1993 53.69 53.69 14 6 7 4 RUSSELL Janieve JAM 14 NOV 1993 53.08 53.52 23 4 5 5 MUHAMMAD Dalilah USA 7 FEB 1990 51.58 53.13 10 9 4 6 BOL Femke NED 23 FEB 2000 52.03 52.27 32 2 2 7 CLAYTON Rushell JAM 18 OCT 1992 53.33 53.33 19 5 3 8 TKACHUK Viktoriya UKR 8 NOV 1994 53.76 54.24 24 3 8 20.56 Duplantis decide di bypassare la misura di 5.86 per tornare a ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.03 53.03 per Femke Bol chein scioltezza.Ayomidecon il crono di 55.86. 21.01 Winger in testa al giavellotto femminile con un lancio da 63.81. 20.59 Al via i 400femminili con Femke Bol grandissima favorita: 1Ayomide ITA 17 OCT 1996 54.34 54.34 10 10 12 2 RYZHYKOVA Anna UKR 24 NOV 1989 52.96 54.25 34 1 6 3 WOODRUFF Gianna PAN 18 NOV 1993 53.69 53.69 14 6 7 4 RUSSELL Janieve JAM 14 NOV 1993 53.08 53.52 23 4 5 5 MUHAMMAD Dalilah USA 7 FEB 1990 51.58 53.13 10 9 4 6 BOL Femke NED 23 FEB 2000 52.03 52.27 32 2 2 7 CLAYTON Rushell JAM 18 OCT 1992 53.33 53.33 19 5 3 8 TKACHUK Viktoriya UKR 8 NOV 1994 53.76 54.24 24 3 8 20.56 Duplantis decide di bypassare la misura di 5.86 per tornare a ...

