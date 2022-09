LIVE Atletica, Finale Diamond League 2022 in DIRETTA: si comincia, Vallortigara in gara, Rojas vola nel triplo! (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:30 Vittoria e PB eguagliato per la francese Amandine Brossier (51.21), seconda posizione per Susanne Walli (51.74), terza per Silke Lemmens (52.03). 18:28 Stanno per partire i 400m femminili! 18.26 Errore per Vallortigara al primo tentativo a 1.88m, continua il momento di difficoltà dell’azzurra. 18:23 Valerie Allman mette subito le cose in chiaro nel lancio del disco: 66.23m e prima posizione dopo la prima serie. 18.22 Giornata da dimenticare per Almir dos Santos: tre nulli su tre salti per il brasiliano. 18:21 Subito lancio oltre i sessanta metri per Liliana Ca’, la portoghese si spinge a 61.76m. 18:18 Nullo il terzo salto di Yulimar Rojas. 18:16 Iniziano anche le finali del lancio del disco maschile e femminile. 18:13 Finalmente si inizia a sbloccare ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:30 Vittoria e PB eguagliato per la francese Amandine Brossier (51.21), seconda posizione per Susanne Walli (51.74), terza per Silke Lemmens (52.03). 18:28 Stanno per partire i 400m femminili! 18.26 Errore peral primo tentativo a 1.88m, continua il momento di difficoltà dell’azzurra. 18:23 Valerie Allman mette subito le cose in chiaro nel lancio del disco: 66.23m e prima posizione dopo la prima serie. 18.22 Giornata da dimenticare per Almir dos Santos: tre nulli su tre salti per il brasiliano. 18:21 Subito lancio oltre i sessanta metri per Liliana Ca’, la portoghese si spinge a 61.76m. 18:18 Nullo il terzo salto di Yulimar. 18:16 Iniziano anche le finali del lancio del disco maschile e femminile. 18:13 Finalmente si inizia a sbloccare ...

