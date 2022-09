“Live At Teatro della Pergola” di Masini: speciale box da collezione (Di giovedì 8 settembre 2022) Dal 14 ottobre uno speciale Box Limited Edition con il concerto acustico registrato al Teatro della Pergola di Firenze Uscirà il 14 ottobre “Live At Teatro della Pergola” di Marco Masini, uno speciale Box Limited Edition con la registrazione del concerto acustico tenutosi il 9 maggio 2021 in diretta streaming dal Teatro della Pergola di Firenze. Il box, prodotto da Momy Records e Concerto Srl, distribuito da BMG e disponibile in pre-order da oggi al seguente link https://MarcoMasini.lnk.to/LiveatTeatrodellaPergola, conterrà: – Doppio vinile 12” (Purple Edition) – Digipack CD + DVD – ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 8 settembre 2022) Dal 14 ottobre unoBox Limited Edition con il concerto acustico registrato aldi Firenze Uscirà il 14 ottobre “At” di Marco, unoBox Limited Edition con la registrazione del concerto acustico tenutosi il 9 maggio 2021 in diretta streaming daldi Firenze. Il box, prodotto da Momy Records e Concerto Srl, distribuito da BMG e disponibile in pre-order da oggi al seguente link https://Marco.lnk.to/at, conterrà: – Doppio vinile 12” (Purple Edition) – Digipack CD + DVD – ...

