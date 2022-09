Limousine e non solo - Le auto della Regina Elisabetta - FOTO GALLERY (Di giovedì 8 settembre 2022) Con la scomparsa della Regina Elisabetta II si chiude il regno più lungo nella storia britannica: parliamo di più di 70 anni sul trono, celebrati il 2 giugno del 2022 con i festeggiamenti del Giubileo di Diamante. Del resto, l'età avanzata e la sua assenza a importanti impegni istituzionali, come l'annuale Queen's Speech a Westminster (prima del 2022 aveva in precedenza rinunciato solo nel 1959 e nel 1963, perché incinta), impensierivano da tempo i suoi affezionati sudditi. Ancor più all'indomani dell'incontro con Liz Truss, designata formalmente nuova premier dalla Regina: proprio dalla residenza di Balmoral, dove ha avuto luogo l'impegno istituzionale di Elisabetta II, le notizie sull'aggravamento delle condizioni di salute si sono rapidamente diffuse a partire dalla tarda mattinata ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 8 settembre 2022) Con la scomparsaII si chiude il regno più lungo nella storia britannica: parliamo di più di 70 anni sul trono, celebrati il 2 giugno del 2022 con i festeggiamenti del Giubileo di Diamante. Del resto, l'età avanzata e la sua assenza a importanti impegni istituzionali, come l'annuale Queen's Speech a Westminster (prima del 2022 aveva in precedenza rinunciatonel 1959 e nel 1963, perché incinta), impensierivano da tempo i suoi affezionati sudditi. Ancor più all'indomani dell'incontro con Liz Truss, designata formalmente nuova premier dalla: proprio dalla residenza di Balmoral, dove ha avuto luogo l'impegno istituzionale diII, le notizie sull'aggravamento delle condizioni di salute si sono rapidamente diffuse a partire dalla tarda mattinata ...

