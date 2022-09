Libri: esce “È l’Italia che vogliamo. Il manifesto della Lega per governare il paese”, prefazione di Matteo Salvini (Di giovedì 8 settembre 2022) ROMA – E’ uscito “È l’Italia che vogliamo. Il manifesto della Lega per governare il paese” (Piemme). Il libro, firmato da Giuseppe Valditara e Alessandro Amadori, vede la prefazione di Matteo Salvini. «l’Italia è un paese che soffre da molti, troppi anni di mali apparentemente incurabili”, scrive nella prefazione il segretario della Lega, Matteo Salvini, “In tutte le sfere del vivere comune, dalla pubblica amministrazione all’economia, dalla fiscalità alle politiche d’impresa, fino alla giustizia e alla politica estera ci sono incrostazioni, ritardi e lentezze che rendono il nostro paese antiquato, ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 8 settembre 2022) ROMA – E’ uscito “Èche. Ilperil” (Piemme). Il libro, firmato da Giuseppe Valditara e Alessandro Amadori, vede la. «è unche soffre da molti, troppi anni di mali apparentemente incurabili”, scrive nellail segretario, Matteo, “In tutte le sfere del vivere comune, dalla pubblica amministrazione all’economia, dalla fiscalità alle politiche d’impresa, fino alla giustizia e alla politica estera ci sono incrostazioni, ritardi e lentezze che rendono il nostroantiquato, ...

