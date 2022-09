L’ex primario assolto dall’accusa di stupro: «Colpa degli effetti collaterali di un farmaco contro il Parkinson» (Di giovedì 8 settembre 2022) L’ex primario e professore universitario Giuseppe Sabatino è stato assolto dall’accusa di aver stuprato una donna perché secondo i giudici il suo comportamento è derivato dagli effetti collaterali di un farmaco contro il morbo di Parkinson. Il tribunale di Chieti lo ha dichiarato non punibile in primo grado. L’indagine che lo coinvolge risale al 2014 dopo l’esposto di una puerpera sua paziente. Successivamente altre otto mamme denunciarono fatti analoghe. Sabatino è finito ai domiciliari, mentre è ancora in corso un processo nei suoi confronti per l’accusa di corruzione. Le telecamere installate nel suo studio durante la prima immagine hanno infatti documentato la prescrizione di alimenti per l’infanzia dopo aver intascato mazzette ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 settembre 2022)e professore universitario Giuseppe Sabatino è statodi aver stuprato una donna perché secondo i giudici il suo comportamento è derivato daglidi unil morbo di. Il tribunale di Chieti lo ha dichiarato non punibile in primo grado. L’indagine che lo coinvolge risale al 2014 dopo l’esposto di una puerpera sua paziente. Successivamente altre otto mamme denunciarono fatti analoghe. Sabatino è finito ai domiciliari, mentre è ancora in corso un processo nei suoi confronti per l’accusa di corruzione. Le telecamere installate nel suo studio durante la prima immagine hanno infatti documentato la prescrizione di alimenti per l’infanzia dopo aver intascato mazzette ...

too_xedo : @AcCucchi @MarabottiMarco @ex_pupazziello Comunque ognuno di noi si faccia veramente un esame di coscienza e vada a… - Luigiei40 : RT @UmbertoSivieri: @sostengoi40 Questa linea non farà rientrare nessuno degli ex. Le sanzioni sono contro il popolo italiano. l'ENI ha fat… - marsion65 : RT @UmbertoSivieri: @sostengoi40 Questa linea non farà rientrare nessuno degli ex. Le sanzioni sono contro il popolo italiano. l'ENI ha fat… - sostengoi40 : RT @UmbertoSivieri: @sostengoi40 Questa linea non farà rientrare nessuno degli ex. Le sanzioni sono contro il popolo italiano. l'ENI ha fat… -