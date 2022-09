L’ex agente di Insigne attacca Malfitano. Volano parole grosse in diretta (Di giovedì 8 settembre 2022) Una mare di polemiche è stato scatenato dalla dichiarazione di Mimmo Malfitano a Tele A, ieri sera subito dopo Napoli-Liverpool. Al termine del big match del girone A di Champions League, L’ex cronista della Gazzetta dello Sport ha dato un giudizio netto, con un paragone che ha alzato un polverone: “Il calciatore georgiano secondo me vale 2-3 volte Insigne. Lorenzo l’ho sempre ritenuto un buon giocatore, niente di più, né un fuoriclasse né un campione!”. Nonostante le polemiche, il giornalista non ha cambiato idea ed ha confermato quanto detto in precedenza. Intervistato da Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, Mimmo Malfitano è tornato sul paragone: “Io ho detto che Kvaratskhelia vale due Insigne e non cambio idea. Il georgiano è fortissimo e lo sta dimostrando. Lorenzo è un ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 8 settembre 2022) Una mare di polemiche è stato scatenato dalla dichiarazione di Mimmoa Tele A, ieri sera subito dopo Napoli-Liverpool. Al termine del big match del girone A di Champions League,cronista della Gazzetta dello Sport ha dato un giudizio netto, con un paragone che ha alzato un polverone: “Il calciatore georgiano secondo me vale 2-3 volte. Lorenzo l’ho sempre ritenuto un buon giocatore, niente di più, né un fuoriclasse né un campione!”. Nonostante le polemiche, il giornalista non ha cambiato idea ed ha confermato quanto detto in precedenza. Intervistato da Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, Mimmoè tornato sul paragone: “Io ho detto che Kvaratskhelia vale duee non cambio idea. Il georgiano è fortissimo e lo sta dimostrando. Lorenzo è un ...

