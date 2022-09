Lewandowski è nella storia della Champions League | il dato da brividi

(Di giovedì 8 settembre 2022) Che record per Robert, è il primo giocatore ina segnare una tripletta con tre diverse squadre. Prima di ieri sera, con il Barcellona, lo aveva fatto con il Borussia Dortmund e con il Bayern Monaco. Entra cosìil calciatore polacco, vittorioso insieme al Barcellona per aver battuto 5-1 il Viktoria Plzen. Una giornata che è stata archiviata in bellezza, quella di ieri, la primacon in campo il Barcellona, l’Atletico Madrid, Porto e altre. A lasciare il segno soprattutto il Barça, con una partita a dir poco spettacolare, soprattutto per merito dell’ex milanista Franck Kessié, di Ferrán Torres e di un grande– Barcellona – ...

Come riportato da Opta , infatti,è il primo giocatore capace di segnare tre triplettemassima competizione europea per club con tre squadre differenti. Prima il Borussia Dortmund, ...gara della 1ª giornata del girone C della Champions League, il Barcellona batte per 5 - 1 il Viktoria Plzen. In gol Kessie,...Tripletta all'esordio in Champions League con la maglia del Barcellona per Robert Lewandowski: nuovo record per il polacco ...Le parole di Xavi dopo la vittoria del Barcellona: «Dembelé È felice, si diverte. É un giocatore che fa la differenza» Xavi ha parlato ai microfoni di Marca dopo la vittoria del Barcellona sul Victor ...