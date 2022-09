Letta “Con presidenzialismo centrodestra vuole cacciare Mattarella” (Di giovedì 8 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Per me la questione chiave è il presidenzialismo, lo ha detto Berlusconi, con una maggioranza larga possono cambiare la Costituzione, introducono il presidenzialismo e dicono a Mattarella ‘ti dimettì. Fanno un danno al paese perchè dopo aver cacciato Draghi ora vogliono cacciare Mattarella”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Radio Capital che poi ha aggiunto: “Il nostro paese ha un sistema elettorale che purtroppo è diventato molto maggioritario con il taglio dei parlamentari, serviva cambiare la legge elettorale ma non ce l'abbiamo fatta. Il grande rischio è che il centrodestra abbia una affermazione molto maggioritaria con numeri tali da poter cambiare la Costituzione da soli, per questo ho richiamato l'attenzione sul voto utile. Con ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Per me la questione chiave è il, lo ha detto Berlusconi, con una maggioranza larga possono cambiare la Costituzione, introducono ile dicono a‘ti dimettì. Fanno un danno al paese perchè dopo aver cacciato Draghi ora vogliono”. Così il segretario del Pd, Enrico, a Radio Capital che poi ha aggiunto: “Il nostro paese ha un sistema elettorale che purtroppo è diventato molto maggioritario con il taglio dei parlamentari, serviva cambiare la legge elettorale ma non ce l'abbiamo fatta. Il grande rischio è che ilabbia una affermazione molto maggioritaria con numeri tali da poter cambiare la Costituzione da soli, per questo ho richiamato l'attenzione sul voto utile. Con ...

