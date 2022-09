Letta boccia la bicamerale proposta da Meloni e si appella al ' voto utile'

(Di giovedì 8 settembre 2022) AGI - "L'effetto combinato di questa legge elettorale e della riduzione del numero dei parlamentari fa sì che se la destra prendesse il 40 per cento, e il fronte opposto si dividesse in parti uguali, a, Salvini e Berlusconi andrebbero il 70% dei seggi. Per questo ho fatto un appello al: siamo gli unici che possono vincere nei collegi uninominali, è incontestabile". Lo afferma il segretario del Pd, Enrico, in un'intervista a 'La Stampà. Il leader dem dice 'no' all'idea lanciata dadi unaper le riforme: "Il vero problema è l'obiettivo che hanno, inaccettabile. Io sono contro il presidenzialismo, lo trovo una scorciatoia insidiosa, il modo populista di dire ai cittadini: guardate, le cose non vanno bene, datemi tutti i poteri in mano e risolvo ...

' Per loro l'Europa della solidarietà è una bestemmia, per loro è un incontro fra nazionalismi ', ha aggiunto. Il nazionalismo è quanto di peggio ci possa essere, è cio' contro cui abbiamo ...Un approccio che anche il leader pentastellato Giuseppe Conte, per il quale il leader Pd definisce il voto "non utile",come "ideologico". Ma il duello nell'ambito del centrosinistralo ...Il segretario dem: "Il centrodestra vuole i pieni poteri, Giorgia non è moderata come sembra". La presidente di FdI: "Sinistra nervosa. Ci diranno di tutto, non accetto provocazioni, sono come un mona ...Prima dice che la democrazia è in pericolo, poi che non lo è: solo un mezzo pericolo (dovuto alla legge elettorale fatta dal Pd e alla riduzione dei ...