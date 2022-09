«Lega Salvini, lascialo legato». Il leghista fa salire sul palco la contestatrice: la scena fotocopia con Meloni – Il video (Di giovedì 8 settembre 2022) Anche Matteo Salvini ha avuto l’occasione per far salire sul palco una persona che lo stava contestando. In una sorta di deja vu, la scena appare identica a quella che ha visto protagonista Giorgia Meloni a Cagliari, quando la leader di FdI ha accolto sul palco un attivista Lgbtq. «Vieni sul palco – ha detto Salvini mentre faceva un comizio ad Arezzo – apprezzo chi ha il coraggio delle proprie idee», anche qui una frase già usata da Meloni. La ragazza, Angelica, aveva un cartello con su scritto: «Lega Salvini, lascialo Legato». Il leader leghista ha provato a strappare almeno un apprezzamento dalla contestatrice: «Ci sarà almeno una ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 settembre 2022) Anche Matteoha avuto l’occasione per farsuluna persona che lo stava contestando. In una sorta di deja vu, laappare identica a quella che ha visto protagonista Giorgiaa Cagliari, quando la leader di FdI ha accolto sulun attivista Lgbtq. «Vieni sul– ha dettomentre faceva un comizio ad Arezzo – apprezzo chi ha il coraggio delle proprie idee», anche qui una frase già usata da. La ragazza, Angelica, aveva un cartello con su scritto: «to». Il leaderha provato a strappare almeno un apprezzamento dalla: «Ci sarà almeno una ...

