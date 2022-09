Lega e 5 Stelle, i numeri che non ti aspetti. Il sondaggio Luiss visto da De Sio (Di giovedì 8 settembre 2022) Lega sotto il 10% e Movimento 5 Stelle quasi al 17%. Se non mancassero diciassette giorni al voto non sarebbero numeri da far girare la testa. Invece il 25 settembre si vota e immaginare come si orienteranno gli italiani nel segreto dell’urna è una delle attività principali di questi giorni nelle segreterie dei partiti italiani. Per questo i numeri dell’ultima rilevazione del CentroItaliano per gli Studi Elettorali (CISE) della Luiss Guido Carli – diretto dal prof. Lorenzo De Sio e fondato dal prof. Roberto D’Alimonte – fanno voltare la testa ai due partiti ormai ex alleati. Un passo indietro su cosa dice il sondaggio nel suo insieme: la vittoria del centrodestra non appare in discussione, infatti la coalizione Fratelli d’Italia-Lega-Forza Italia-Noi Moderati totalizza ... Leggi su formiche (Di giovedì 8 settembre 2022)sotto il 10% e Movimento 5quasi al 17%. Se non mancassero diciassette giorni al voto non sarebberoda far girare la testa. Invece il 25 settembre si vota e immaginare come si orienteranno gli italiani nel segreto dell’urna è una delle attività principali di questi giorni nelle segreterie dei partiti italiani. Per questo idell’ultima rilevazione del CentroItaliano per gli Studi Elettorali (CISE) dellaGuido Carli – diretto dal prof. Lorenzo De Sio e fondato dal prof. Roberto D’Alimonte – fanno voltare la testa ai due partiti ormai ex alleati. Un passo indietro su cosa dice ilnel suo insieme: la vittoria del centrodestra non appare in discussione, infatti la coalizione Fratelli d’Italia--Forza Italia-Noi Moderati totalizza ...

petergomezblog : Sondaggio Luiss, centrodestra avanti “solo” di 11 punti: Lega sotto il 10. 5 stelle al 16,6%, Verdi/Sinistra supera… - lorepregliasco : Alle Comunali del 2021 e di giugno molti elettori 'arrabbiati', ex 5 Stelle e ex Lega, sono rimasti a casa. Basta v… - AndreaMarcucci : La ritrovata vicinanza tra Conte e Salvini non mi sorprende. Insieme #M5S e #Lega hanno portato alla caduta del gov… - manuelcristaldi : RT @petergomezblog: Sondaggio Luiss, centrodestra avanti “solo” di 11 punti: Lega sotto il 10. 5 stelle al 16,6%, Verdi/Sinistra superano R… - lancellone : RT @Michele_Anzaldi: Ecco i dati degli spazi in voce al Tg2: al Terzo Polo nell'ultima settimana 1,1%, ai 5 stelle il 26%, alla Lega il 12%… -