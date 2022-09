Le quattro cose da fare subito senza rinunciare alle sanzioni

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 8 settembre 2022) Al direttore - Vedo più pronti a perdere che a vincere.Giuseppe De Filippi A proposito di “Pronti”. Involontariamente, il centrodestra ha trovato le parole giuste per sintetizzare il senso della sua campagna elettorale. Meloni: “Pronti”. Salvini: “Credo”. Pronti. Credo. Forse. Non so. Chissà. Al direttore - “È una scienza, quella delle chiacchiere, che ha le sue seduzioni” (Fëdor Dostoevskij, “L’idiota”). In verità, in Italia più che una scienza è un’arte.Michele Magno Al direttore - Temo che i provvedimenti allo studio per ridurre l’uso del riscaldamento domestico e, di conseguenza, il consumo di gas siano inefficaci se non addirittura dannosi. In caso di freddo, non potendo usare il riscaldamento a gas, si useranno radiatori, stufe e stufette elettrici, per cui si consumerà meno gas per il riscaldamento ma più gas per produrre elettricità....