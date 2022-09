Le pagelle di Napoli-Liverpool (4-1): festa al Maradona (Di giovedì 8 settembre 2022) Il Napoli in un Maradona delle grandi occasioni (50 000 spettatori) si conferma bestia nera per Jurgen Klopp, uscito sconfitto per il terzo scontro di fila. La gara col Liverpool termina con un 4-1 senza storie. Mai in discussione il risultato, con una grandissima mole di gioco da parte dei partenopei. Dopo due anni di assenza dalla Champions League i padroni di casa guadagnano i primi tre punti nel gruppo A. Reds in netta difficoltà da inizio stagione, sono costretti a rincorrere già dalla prossima partita. Presentiamo dunque le pagelle di Napoli-Liverpool. Le pagelle di Napoli-Liverpool Prima di analizzare le pagelle dei protagonisti di Napoli e Liverpool, valutiamo la prova del ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 8 settembre 2022) Ilin undelle grandi occasioni (50 000 spettatori) si conferma bestia nera per Jurgen Klopp, uscito sconfitto per il terzo scontro di fila. La gara coltermina con un 4-1 senza storie. Mai in discussione il risultato, con una grandissima mole di gioco da parte dei partenopei. Dopo due anni di assenza dalla Champions League i padroni di casa guadagnano i primi tre punti nel gruppo A. Reds in netta difficoltà da inizio stagione, sono costretti a rincorrere già dalla prossima partita. Presentiamo dunque ledi. LediPrima di analizzare ledei protagonisti di, valutiamo la prova del ...

NapoliToday : #NotizieSSCNapoli #Calcio Napoli-Liverpool 4-1, le pagelle: Anguissa monumentale, Spalletti stravince il duello con… - MarekNapoli : RT @tuttonapoli: Napoli-Liverpool 4-1, le pagelle: lezione di calcio! Kvaradona e Anguissa danno spettacolo, Zielu è stellare - MarekNapoli : Pagelle Napoli-Liverpool: Anguissa e Zielinski giganti, Kvaratskhelia da urlo! Meret è dappertutto, con Kim non pas… - djrenyx : RT @GioFrezzetti: Per chi volesse dare uno sguardo e un’opinione alle miei pagelle del #Napoli per @cn1926it le trova qui ??#Zielinski mvp… - identitysecret : RT @GioFrezzetti: Per chi volesse dare uno sguardo e un’opinione alle miei pagelle del #Napoli per @cn1926it le trova qui ??#Zielinski mvp… -