Le imprese di Sea Shepherd nel documentario presentato alla Mostra del Cinema di Venezia

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 8 settembre 2022) I Guardiani del Mare, il filmdi Irene Saderini che vuole raccontare i volontari di SeaItalia comincia così: Non dovremmo dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini coscienziosi possa cambiare il mondo. Questo filmci farà salire a bordo della flotta di Seanel Mediterraneo, ci porterà nelle vite private di chi ha scelto questa come causa e che fino a oggi con 56.704 ore di volontariato, ha fermato più di 250 attività illegali nell’Area Marina Protetta del Plemmirio. Come si può avere una vita normale e contemporaneamente fare la differenza? La risposta dopo pochi giorni a bordo è lampante: perché il Mare ha questa peculiarità fastidiosa di essere immenso, e le autorità che sono da sempre allineate alle operazioni di Sea- non hanno le risorse ...