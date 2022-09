Le due superstar riunite per una commedia romantica diretta dal regista di Marigold Hotel e Mamma mia! Ci risiamo (Di giovedì 8 settembre 2022) L’età dell’oro di Hollywood ha prodotto un sottogenere nobile, gli esperti l’hanno chiamata “commedia di ri-matrimonio”. Stanely Cavell, filosofo che per anni ha insegnato ad Harvard e ha scritto di Shakespeare, Wittgenstein e Heidegger, ha dedicato un libro a quei capolavori degli anni ’30 e ’40, da Scandalo a Filadelfia a La costola di Adamo in cui proponendo sublimi ricomposizioni dopo divorzi e separazioni, di fatto si rifletteva sulla nascita di una nuova identità femminile, una rinnovata idea della coppia e sui rapporti tra i sessi. Il libro si intitola Alla ricerca della felicità. La commedia hollywoodiana del ri-matrimonio, ed è stato tradotto in italiano per Einaudi da Emiliano Morreale. David (George Clooney) e Georgia (Julia Roberts) in Ticket to Paradise, diretto da Ol Parker. Photo Credit: Universal Pictures ... Leggi su iodonna (Di giovedì 8 settembre 2022) L’età dell’oro di Hollywood ha prodotto un sottogenere nobile, gli esperti l’hanno chiamata “di ri-matrimonio”. Stanely Cavell, filosofo che per anni ha insegnato ad Harvard e ha scritto di Shakespeare, Wittgenstein e Heidegger, ha dedicato un libro a quei capolavori degli anni ’30 e ’40, da Scandalo a Filadelfia a La costola di Adamo in cui proponendo sublimi ricomposizioni dopo divorzi e separazioni, di fatto si rifletteva sulla nascita di una nuova identità femminile, una rinnovata idea della coppia e sui rapporti tra i sessi. Il libro si intitola Alla ricerca della felicità. Lahollywoodiana del ri-matrimonio, ed è stato tradotto in italiano per Einaudi da Emiliano Morreale. David (George Clooney) e Georgia (Julia Roberts) in Ticket to Paradise, diretto da Ol Parker. Photo Credit: Universal Pictures ...

