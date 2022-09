Lazio, i convocati per la partita di Europa League (Di giovedì 8 settembre 2022) I convocati della Lazio per la partita di Europa League contro il Feyenord. Per Sarri pesante l’assenza di Pedro Maurizio Sarri ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida di Europa League tra Lazio e Feyenord. Tra i calciatori selezionati non figura Pedro: l’attaccante è ancora alle prese con un fastidio alla caviglia. Di seguito, l’elenco completo. ? I convocati di mister #Sarri #UEL #LazioFeyenoord#CMonEagles ? pic.twitter.com/SZZ48n1KjF— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 8, 2022 Portieri: Magro, Maximiano, Provedel;Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Radu, Romagnoli;Centrocampisti: Basic, Bertini, Cataldi, Luis Alberto, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Idellaper ladicontro il Feyenord. Per Sarri pesante l’assenza di Pedro Maurizio Sarri ha diramato l’elenco deiper la sfida ditrae Feyenord. Tra i calciatori selezionati non figura Pedro: l’attaccante è ancora alle prese con un fastidio alla caviglia. Di seguito, l’elenco completo. ? Idi mister #Sarri #UEL #Feyenoord#CMonEagles ? pic.twitter.com/SZZ48n1KjF— S.S.(@OfficialSS) September 8, 2022 Portieri: Magro, Maximiano, Provedel;Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Radu, Romagnoli;Centrocampisti: Basic, Bertini, Cataldi, Luis Alberto, ...

