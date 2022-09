Laura Freddi senza freni su Paolo Bonolis: “volevo essere sua moglie ma…” (Di giovedì 8 settembre 2022) Laura Freddi è stata una dei personaggi di punta degli anni ’90 e ha spiegato dopo anni come mai la sua relazione con Paolo Bonolis è giunta al termine. La showgirl ha avuto un enorme successo e ha conquistato il pubblico poco più che ragazzina. Dopo la partecipazione nel programma: Non è La Rai ha conquistato il suo posto d’onore nel mondo della tv. Laura Freddi-Altranotizia (fonte: Google)Laura Freddi è ora una splendida 50enne e una premurosa mamma ed è entrata a far parte degli affetti stabili del format condotto da Serena Bortone, Oggi è Un Altro Giorno. Non molto tempo fa, ha spiegato il perché della fine della storia con Bonolis che tanto aveva appassionato il pubblico. Lo sapete? Laura ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 8 settembre 2022)è stata una dei personaggi di punta degli anni ’90 e ha spiegato dopo anni come mai la sua relazione conè giunta al termine. La showgirl ha avuto un enorme successo e ha conquistato il pubblico poco più che ragazzina. Dopo la partecipazione nel programma: Non è La Rai ha conquistato il suo posto d’onore nel mondo della tv.-Altranotizia (fonte: Google)è ora una splendida 50enne e una premurosa mamma ed è entrata a far parte degli affetti stabili del format condotto da Serena Bortone, Oggi è Un Altro Giorno. Non molto tempo fa, ha spiegato il perché della fine della storia conche tanto aveva appassionato il pubblico. Lo sapete?...

