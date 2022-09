(Di giovedì 8 settembre 2022) Beneficiavano indebitamente dell’esenzione delin quanto la tassa era intestata a familiari. La ‘furbata’ però non è andata avanti per molto e i militari del Comando Provinciale Guardia didihanno smascherato le irregolarità e sanzionato amministrativamente 24 persone per. Leggi anche:Vanno in vacanza con 1 milione diin contanti nascosti nel passeggino: fermati dallaNon comunicano la morte dei familiari per non pagare ilGli approfondimenti hanno riguardato una platea di soggetti fiscalmente residenti e/o domiciliati nei Comuni del Sud-Pontino e si sono soffermati sulla disamina dei requisiti legittimanti l’accesso all’ ...

CorriereCitta : Latina, bollo auto intestato a parenti deceduti: sanzioni della Finanza per oltre 20mila euro -

CastelliNotizie.it

e per poi espandersi da qui in Grecia e nelle sue colonie e quindi nell'Italia etrusca e. E ...testimoniato anche dal ritrovamento a Lattara di alcune anfore vinarie etrusche con tanto di ''...... con gli anziani ospiti della Fondazione casa di riposo Opera Pia Domenica Pozzi. Cornice di ... in pieno lockdow, dallo stesso Ferrero, Calygo (espressioneche richiama oscurità, ... Latina – Si avvalevano di esenzione per bollo auto pur non avendone diritto: accertate oltre 20mila euro di sanzioni nel Sud Pontino Beneficiavano indebitamente dell’esenzione del bollo auto in quanto la tassa era intestata a familiari deceduti. La ‘furbata’ però non è andata avanti per molto e i militari del Comando Provinciale Gu ...LATINA – Se non è un record, poco ci manca. Per la prima volta ed in maniera contestuale cambieranno le guida dei tre istituti comprensivi di Formia . Il cambio della guardia è previsto per il 1 sette ...