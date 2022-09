L’allarme dei grillini | «A Camere sciolte approvate spese militari per 12 | 5 miliardi»

Leggi su open.online

(Di giovedì 8 settembre 2022) Nonostante la crisi di governo e lo scioglimento delle, continuano ad andare avanti i progetti di riarmo pluriennali, che vengono sottoposti all’attività parlamentare dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini, sebbene il governo sia attualmente in carica solo per il cosiddetto “disbrigo degli affari correnti”. E’ la denuncia del Movimento cinque stelle, che pubblica i dati dell’Osservatorio sulleitaliane. L’investimento pluriennale previsto è di 12,5, scrivono i, ma l’onere finanziario complessivo arriva a 22. Come sottolinea il documento dell’Osservatorio, citato dai Cinque stelle, l’accelerazione c’è stata subito dopo la caduta del governo, con i primi cinque programmi (scudo antimissile, armamento droni Predator, elicotteri Carabinieri, sistemi di ...