L’aereo Milano-Palermo perde il contatto radio: intervengono gli Eurofighter, poi il ripristino delle comunicazioni (Di giovedì 8 settembre 2022) Due Eurofighter dell’Aeronautica militare sono decollati ieri per identificare un aereo Airbus 319 in volo sulla tratta Milano Malpensa – Palermo. Durante la rotta L’aereo aveva perso momentaneamente i contatti radio con l’Enav. L’ordine di decollo immediato è arrivato dal Caoc (Combined Air Operation Centre) di Torrejon in Spagna. In coordinamento con il Comando Operazioni Aerospaziali (Coa) di Poggio Renatico e gli enti della Forza Armata deputati alla sorveglianza dello spazio aereo nazionale e Nato. Durante la fase di avvicinamento l’Airbus ha ripristinato le comunicazioni radio. I due caccia hanno scortato il velivolo e poi sono rientrati a Trapani. su Open Leggi anche: Meno voli a Linate, stop a Ciampino e novità su Catania: cosa prevede il nuovo piano ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 settembre 2022) Duedell’Aeronautica militare sono decollati ieri per identificare un aereo Airbus 319 in volo sulla trattaMalpensa –. Durante la rottaaveva perso momentaneamente i contatticon l’Enav. L’ordine di decollo immediato è arrivato dal Caoc (Combined Air Operation Centre) di Torrejon in Spagna. In coordinamento con il Comando Operazioni Aerospaziali (Coa) di Poggio Renatico e gli enti della Forza Armata deputati alla sorveglianza dello spazio aereo nazionale e Nato. Durante la fase di avvicinamento l’Airbus ha ripristinato le. I due caccia hanno scortato il velivolo e poi sono rientrati a Trapani. su Open Leggi anche: Meno voli a Linate, stop a Ciampino e novità su Catania: cosa prevede il nuovo piano ...

usergiuliate : molto felice perché nel giro di un mese: -ho incontrato francesco -concerto francesco -ho incontrato louis -conc… - itsallformars : 'abbiamo l'evento tra 1h e 50 a milano' is the new 'ho l'aereo alle 7 e mezza di bolonia' li amo - onsverstappen : RT @Syview__: “Veramente in ritardo, abiamo l’evento fra un ora e cinquanta a Milano” essere tipo la seconda stagione di: “Faciamo presto c… - Syview__ : “Veramente in ritardo, abiamo l’evento fra un ora e cinquanta a Milano” essere tipo la seconda stagione di: “Faciam… - AceccKramer : @Mucio80 @LoiRaffaele ripeto per noi il Duomo è il confine sud di Milano , è lo spartiacque fra quello che conta e… -