L'addio dell'orsetto Paddington alla regina, quella volta che Elisabetta prese il tè con lui – Il video (Di giovedì 8 settembre 2022) «Thank you Ma'am, for everything». È il tweet di addio alla regina Elisabetta II dell'orsetto Paddington, celebre personaggio creato da Michael Bond e amatissimo dai bambini, soprattutto quelli anglosassoni. E protagonista di un'indimenticabile video realizzato dalla Bbc in occasione delle celebrazioni dei 70 anni di regno della sovrana, celebratisi nel giugno scorso. La regina Elisabetta II ha partecipato a molti degli appuntamenti previsti per il suo Giubileo, ma per dare l'avvio al concerto del 4 giugno davanti a Buckingham Palace ha deciso di far ricorso a un simpatico sketch in compagnia dell'orsetto più famoso del Regno Unito. Nel video Paddington è seduto con Sua Maestà per il ...

