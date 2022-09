La zuppa che cuoce senza sosta da 48 anni | la specialità di un ristorante di Bangkok

(Di giovedì 8 settembre 2022) Unacheininterrottamente da più di 48? Esiste. Ed è ladel ‘Wattana Panich’, uno dei più celebri ristoranti di. Il nonno degli attuali proprietari ha iniziato arla nel 1974 e tutte le sere il brodo e la carne vengono filtrati e refrigerati per poter continuare la cottura il giorno successivo, aggiungendo acqua e altri ingredienti. 25 chili di carne di manzo in continua cottura, all’interno di un pentolone pieno fino all’orlo, vengono serviti accompagnati dai noodles thailandesi, a scelta fra tre differenti formati. Risultato? Un piatto squisito (al prezzo di 3 euro) a metà tra uno stufato e un brodo, poco speziato e vicino agli standard occidentali. La tenera carne, infatti, si abbina perfettamente ai noodles, ai germogli di soia e al sedano ...

bepi_ramengo : Una zuppa che bolle dal '74.........te la magni te! - massimo_san : RT @pirata_21: A Bangkok c'è una zuppa che cuoce da 48 anni. Se spengono quella si risolve la crisi del gas. - pirata_21 : A Bangkok c'è una zuppa che cuoce da 48 anni. Se spengono quella si risolve la crisi del gas. - antoniorosato72 : La zuppa che cuoce da 48 anni: l'assaggio a Bangkok. Tra i tanti famosi ristoranti di Bangkok ce n’è uno che non po… - GianniVezzani1 : RT @NicolaPorro: ?? Le ideone proposte dalla Commissione europea per il gas, le preoccupazioni di #EnricoLetta e il sondaggio che conferma c… -

