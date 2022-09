“La vuole sul palco di Sanremo 2023”: Amadeus alza la cornetta, trattativa storica (Di giovedì 8 settembre 2022) Nelle ultime settimane, Amadeus è al lavoro per Sanremo 2023. La notizia che è emersa è però spaziale: vuole proprio lei Sanremo (Youtube)Direttore Artistico e conduttore del Festival di Sanremo ormai da diversi anni, Amadeus si sta preparando per la sua quinta edizione di fila. Ormai il pubblico si è affezionato non solo a lui, ma anche alla qualità del suo show e delle canzoni proposte: ogni anno, l’asticella si alza di un livello. Per questo motivo, Amadeus non può compiere alcun passo falso: Sanremo 2023 dev’essere perfetto. Nelle ultime ore, è emersa un’indiscrezione potentissima. Sembra che Amadeus la voglia a fianco a sé proprio sul palco dell’Ariston: il ... Leggi su direttanews (Di giovedì 8 settembre 2022) Nelle ultime settimane,è al lavoro per. La notizia che è emersa è però spaziale:proprio lei(Youtube)Direttore Artistico e conduttore del Festival diormai da diversi anni,si sta preparando per la sua quinta edizione di fila. Ormai il pubblico si è affezionato non solo a lui, ma anche alla qualità del suo show e delle canzoni proposte: ogni anno, l’asticella sidi un livello. Per questo motivo,non può compiere alcun passo falso:dev’essere perfetto. Nelle ultime ore, è emersa un’indiscrezione potentissima. Sembra chela voglia a fianco a sé proprio suldell’Ariston: il ...

LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Il Pd vuole il colpo di spugna sul Covid Crisanti, oggi a fianco di Speranza dop… - lucianonobili : Sul tetto al prezzo del gas è cruciale ruolo Europa: ci vuole lo spirito del Recovery, l’idea di un destino comune.… - Piu_Europa : 'L'aborto? C'è una legge... ma non è un diritto'. Sono le parole di Eugenia Roccella, esponente di FdI. Traduzion… - MarySpes : RT @forti_chico: #7settembre Studio Aperto Una scultura per #ChicoForti realizzata da #NelloPetrucci a #Pompei vuole richiamare l'attenzion… - hautevilles : La più grande lezione imparata in questo periodo di disintossicazione da questo social: mai pensare che gli altri a… -