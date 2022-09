La verità sulla Russia: ecco cosa è successo davvero con le sanzioni, tutto ribaltato? (Di giovedì 8 settembre 2022) Sull'inaspettata tenuta dell'economia della Russia dopo sette sanguinosi pacchetti di sanzioni da parte dell'Unione europea e restrizioni varate su tutti da Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Regno Unito e Giappone da febbraio a oggi le teorie si sprecano. E per tenere insieme i numeri snocciolati da sostenitori o detrattori servirebbe un pallottoliere. Dal Forum Economico Orientale di Vladivostok ieri il ministro dello Sviluppo Economico Maxim Reshetnikov ha profetizzato che il Pil della Russia si contrarrà appena del 2,9% quest' anno, per avvicinarsi allo zero virgola nel 2023. Si tratta di numeri capaci di mettere in imbarazzo quelli prospettati all'indomani dell'inizio della guerra in Ucraina da parte di analisti, istituti bancari e agenzie di rating occidentali che parlavano di un crollo a doppia cifra dell'economia russa. Poiché ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) Sull'inaspettata tenuta dell'economia delladopo sette sanguinosi pacchetti dida parte dell'Unione europea e restrizioni varate su tutti da Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Regno Unito e Giappone da febbraio a oggi le teorie si sprecano. E per tenere insieme i numeri snocciolati da sostenitori o detrattori servirebbe un pallottoliere. Dal Forum Economico Orientale di Vladivostok ieri il ministro dello Sviluppo Economico Maxim Reshetnikov ha profetizzato che il Pil dellasi contrarrà appena del 2,9% quest' anno, per avvicinarsi allo zero virgola nel 2023. Si tratta di numeri capaci di mettere in imbarazzo quelli prospettati all'indomani dell'inizio della guerra in Ucraina da parte di analisti, istituti bancari e agenzie di rating occidentali che parlavano di un crollo a doppia cifra dell'economia russa. Poiché ...

