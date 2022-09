La Russa | “Salvini va bene ovunque tranne che come premier”

(Di giovedì 8 settembre 2022) “Matteoal Viminale? Io lo vedo, in qualunque ministero,chepresidente del Consiglio, perché lì vedo meglio Giorgia naturalmente. Per il resto ho grande stima di”, lo ha detto Ignazio Laa margine della presentazione dei candidati di Fratelli d’Italia alle politiche a Milano. In un’intervista a Rai Isoradio il segretario leghista ha dichiarato oggi che “fare il presidente del Consiglio sarebbe un orgoglio“, di non avere ambizioni personali ma di essere pronto “a ricoprire qualsiasi ruolo che gli italiani vorranno, a partire da quello più importante”. In relazione invece alla proposta iniziale dello stessodi indicare prima del voto qualche ministro, la ...

fabiochiusi : È sicuramente un caso, ma è paro paro quello che dice la propaganda russa: le sanzioni colpiscono non noi ma chi le… - PoliticaNewsNow : La Russa:' Salvini ovunque al governo tranne che premier' - News24_it : La Russa, Salvini ovunque al governo tranne che premier - iconanews : La Russa, Salvini ovunque al governo tranne che premier - Parlamenteide : Ore 15:39 - La Russa (#FdI) boccia #Salvini sul ministero a Milano -

Agenzia ANSA

Verso le elezioni, la campagna elettorale in tempo reale L'intervista - La consigliera di Trump: "Rapporti- Putin guidati da probabili interessi finanziari" Sondaggi - Giù le coalizioni, ...Per il resto ho grande stima di". Lo ha detto Ignazio Laa margine della presentazione dei candidati di Fratelli d'Italia alle politiche a Milano. In relazione invece alla proposta ... La Russa, Salvini ovunque al governo tranne che premier - Ultima Ora "Matteo Salvini al Viminale Io lo vedo bene ovunque Salvini, in qualunque ministero, tranne che come presidente del Consiglio, perché lì vedo meglio Giorgia naturalmente. Per il resto ho grande stima ...Viktor Orban ha attaccato ancora duramente le sanzioni alla Russia: " L'Europa potrebbe rimanere senza energia, sono in vigore 11 mila sanzioni contro la Russia, ma la guerra è ancora in corso e i ten ...