La Roma stecca ancora | ko 2 - 1 in casa del Ludogorets Male anche la Fiorentina | pari con il Riga

MaStep92__ : RT @sportmediaset: La Roma stecca con il Ludogorets: Nonato beffa Mourinho nel finale #europaleague #ludogorets #roma - sportmediaset : La Roma stecca con il Ludogorets: Nonato beffa Mourinho nel finale #europaleague #ludogorets #roma - sportli26181512 : FLOP11 QUINTA GIORNATA. Fiorentina, ancora una 'stecca' per Jovic. Male Roma e Inter. Sfortunati Marlon e Schouten:… - gianninastar14 : Mio Papà Siro alla prima stecca dell’Inter in Campionato ci ha comunicato che, per dispetto, avrebbe cominciato a s… - Machedaverodav2 : @emme1963 Come al solito stecca le partite importanti… Udinese Roma… vabbè -

A inizio ripresa lasfiora ancora il vantaggio con Pellegrini, lanciato in verticale da Dybala ... In Conference League pareggio casalingo della Fiorentina La Fiorentinaall'esordio in ...Parte male l'avventura dellain Europa League. La squadra di José Mourinho perde 2 - 1 la gara d'esordio contro il ... Despodov, dopo aver saltato Mancini, entra in area di rigore ma '' l'...Debutto con una sconfitta la Roma di Mourinho in Europa League. Nel primo turno del Gruppo C la squadra di Mourinho perde 2-1 con il Ludogorets. Su un terreno di gioco in condizioni pessime , i giallo ...Inizia nel peggiore dei modi l’avventura della Roma in Europa League. Arriva una sconfitta per 2-1 in casa del Ludogorets , che fa festa grazie alle reti nel ...